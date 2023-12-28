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إزدواجية إنستغرام حول غزة.. والمصور عزايزة يعلق

إزدواجية إنستغرام حول غزة.. والمصور عزايزة يعلق
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا حول حذف منصة الإنستغرام المنشورات التي تظهر معاناة الشعب الفسطيني والأطفال في غزة إثر الإبادة الإجماعية الإسرائيلية المستمرة في حين تبقي المنشورات الإباحية.

العالم - فلسطين

ونشر المصور والناشط الفلسطيني المشهور والذي يتابعه أكثر من 17 مليون متابع على منصة الإنستغرام منشوار بأن المنصة حذفت من حسابه عدة منشورات تظهر حجم وحشية العدوان على الشعب الفلسطيني والأطفال في غزة في حين تبقي المنشورات النسائية الإباحية.

نبذه عن المصور عزايزه

معتز هلال محمد العزايزة ( 30 يناير 1999-) صحفي ومؤثر فلسطيني، وُلد في مدينة دير البلح في قطاع غزة، حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الأزهر في عام 2021.

أُغتيل 15 شخص من عائلته في 12 أكتوبر 2023 خلال ضربةٍ جوية نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية على منزل عائلته في مخيم دير البلح في مدينة غزة، وذلك خلال الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى.

ولقب رواد السوشيال ميديا؛ عزايزه بـ "سوبر هيرو" لشجاعته بالرغم من بساطة أدواته التي تتكون من سترة وخوذة خاصة بالصحفيين. كتب عبارة «صوري سافرت إلى جميع أنحاء العالم لكن قدمي لم تطئ وطني» على حسابه وأصبحت وسماً.

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