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حواجز بمحيط البلدة القديمة بالقدس لمنع وصول المصلين للأقصى

حواجز بمحيط البلدة القديمة بالقدس لمنع وصول المصلين للأقصى
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، حواجز في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لمنع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن شهود عيان قولهم، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع للجمعة 12 على التوالي وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك ولا تسمح إلا لأعداد قليلة من المسنين ولسكان البلدة القديمة من القدس.

وأضاف الشهود إن قوات الاحتلال أقامت حواجز عسكرية على مداخل أبواب القدس القديمة، بينها باب العمود، وباب الساهرة، وباب الأسباط، ومنعت الوصول إلى البلدة القديمة، ما دفع عشرات المصلين للتجمع قرب حي وادي الجوز أقرب الاحياء إلى أسوار القدس القديمة.

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