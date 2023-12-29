فيديو خاص.. 'معكم حتى النصر والأميركي لا يوقفنا'

العالم - فلسطين

خرج الآلاف من اليمنيين بعد صلاة الجمعة في مسيرات حاشدة عمت أرجاء البلاد نصرة ومساندة لأهالي غزة وكذلك إرسال رسالة للشعب الفلسطيني بأنه ليس وحدة وأن الشعب اليمني وحكومة صنعاء تناصرة بكافة الوسائل المتاحة، وأكدت الجماهير المحتشدة الثبات على الموقف المساند للشعب الفلسطيني حتى النصر، وأن التهديدات الأمريكية لن تثني الشعب اليمني عن موقفه المساند للشعب والمقاومة الفلسطينية مهما كانت التحديات.



وأكد بيان المسيرة أهمية الاستمرار في الخروج الجماهيري في المسيرات والمظاهرات والمشاركة في الانشطة المتعددة نصرة لفلسطين وإحياء للقضية الفلسطينية ومباركة لعملية طوفان الاقصى المستمرة وتنديدا بالجرائم البشعة المستمرة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي اليهودي المتمثل في قوى الاستكبار الأمريكي والإسرائيلي والغربي.

ويشهد البحر الأحمر للقوات المسلحة اليمنية مساندة لغزة حيث احتجز عدد من السفن الإسرائيلية ومنع أي سفينة دولية تتجه إلى الأراضي المحتلة من المرور.

المسيرات في المدن اليمينة:

صنعاء:

مدينة صعدة

مديرية دمت بمحافظة الضالع

محافظة حجة