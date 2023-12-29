حصيلة شهداء محرقة غزة تدمي القلب.. كم أصبح العدد؟

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة إن حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 21.507 شهداء و55.915 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

يشار إلى وجود أكثر من 7 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل المدمرة أو في الشوارع والأحياء المختلفة في قطاع غزةن خاصة المناطق التي تتوغل فيها قوات الاحتلال، حيث لا تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم.

ويشن كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى إلى حتى الآن إلى أكثر من 83 ألف شهيد ومفقود وجريح، 70 % منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة.