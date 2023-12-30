نتنياهو مصاب بمرض يمنعه من الدخول في المرحلة الثالثة من الحرب

العالم - خاص بالعالم

وقال د. سعد نمر في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الحكومة الاسرائيلية تحاول اطالة أمد الحرب لسببين أولهما قضية شخصية وهو ان نتنياهو مصاب بجنون العظمة وهو يريد ان يخرج من هذه الحرب بتحقيق أي نوع من الانتصارات بأي شكل من الاشكال.

وأضاف نمر ان المقاومة الفلسطينية حققت الانتصار الأول في السابع من اكتوبر فإذا افترضنا ان الحرب قد توقفت الان لأي سبب من الاسباب، سيكون المنتصر فيها المقاومة لأن نتنياهو لم يحقق أي من أهدافه، لذا لايريد نتنياهو الخروج بهذه النتيجة وتحقيق نصرين للمقاومة وخروج نتنياهو كفاشل وكشخص ورط الاسرائيليين بهذا الفشل.

وأوضح نمر ان كيان الاحتلال يمهد من أجل الدخول في المرحلة الثالثة من الحرب وهي ما تطلبه منه الولايات المتحدة ولكن يريد اطالة أمد هذا الموضوع وتمديده قدر الامكان، آملاً ان يثمر المزيد من الضغط والمجازر وحرب الابادة علی غزة، بإرغام المقاومة علی قبول شروطه.