الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
١٠:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي تعلن شرطين لاستمرار صفقات تبادل الاسرى

الجهاد الإسلامي تعلن شرطين لاستمرار صفقات تبادل الاسرى
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، الأحد، رفض الحركة إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي أو غير ذلك، الا بشروط.

العالم-فلسطين

وردا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال النخالة، إنه "لا صفقات تبادل بيننا وبين العدو، ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة".

وعلق نتنياهو على سؤال مراسل بالمؤتمر عن تقديم حركة حماس مقترحات لتسليم الاسرى الاسرائيليين بوساطة قطرية، ليرد: "الصفقات المتوقعة إن تم التوصل إلى اتفاق سيتم تنفيذها، وحركة حماس قدمت مقترحات ولم نوافق عليها، ونحن نعمل على ضغط عسكري لنحصل على أفضل شروق للصفقة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الاقتصاد الإسرائيلي والجيش قويان حتى بعد 90 يوما من الحرب في غزة حسب زعمه، مضيفا أنه سنعمل على ارجاع الإسرائيليين في شمال غزة، ولكن بعد تأمين المنطقة وذلك لم يتم تحديد وقت معين عليه.

وعن انتخابات البلدية تابع :"هناك مقترح لنهاية الشهر المقبل أو الذى يليه، في انتخابات البلدين، ولا يمكن أن نجري الانتخابات لأن هناك 700 مرشح يخدمون في جيش الاحتياط".

روابط ذات صلة

تحت جنح الظلام.. غارة تدمر نصف الأسطول الجوي المدني لدولة عربية

فنان لبناني شهير يلغي كل حفلاته ليلة رأس السنة

'نيويورك تايمز' تكشف أين كان جيش الإحتلال اثناء بدء 'طوفان الاقصى'

شاهد..كيف تفاعل العالم مع حملة وقف إطلاق النار في غزة ليلة رأس السنة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف