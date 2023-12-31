الجهاد الإسلامي تعلن شرطين لاستمرار صفقات تبادل الاسرى

العالم-فلسطين

وردا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال النخالة، إنه "لا صفقات تبادل بيننا وبين العدو، ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة".

وعلق نتنياهو على سؤال مراسل بالمؤتمر عن تقديم حركة حماس مقترحات لتسليم الاسرى الاسرائيليين بوساطة قطرية، ليرد: "الصفقات المتوقعة إن تم التوصل إلى اتفاق سيتم تنفيذها، وحركة حماس قدمت مقترحات ولم نوافق عليها، ونحن نعمل على ضغط عسكري لنحصل على أفضل شروق للصفقة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الاقتصاد الإسرائيلي والجيش قويان حتى بعد 90 يوما من الحرب في غزة حسب زعمه، مضيفا أنه سنعمل على ارجاع الإسرائيليين في شمال غزة، ولكن بعد تأمين المنطقة وذلك لم يتم تحديد وقت معين عليه.

وعن انتخابات البلدية تابع :"هناك مقترح لنهاية الشهر المقبل أو الذى يليه، في انتخابات البلدين، ولا يمكن أن نجري الانتخابات لأن هناك 700 مرشح يخدمون في جيش الاحتياط".