الناجي الوحيد من استهداف الدفاع المدني:'اسرائيل'قتلت زميلي..

العالم - مراسلون

وقال الناجي الوحيد من الجريمة لمراسلة العالم في ديرالبلح ان زميله همام الغول استشهد في هذه الجريمة التي استهدفت بوابة الدفاع المدني.

وأوضح ضابط الدفاع المدني حسن جبر ان الاحتلال قام باستهداف منطقة في المغازي فغادر همام الغول مع طاقم الدفاع المدني لاستخدام أجهزة انتشال العالقين تحت الركام، فتم استهدافه بشكل مباشر وفاستشهد هو وجرح زميلنا الاخر نضال الحراسين وهو يتلقی العلاج حالياً في مستشفی شهداء الاقصی في ديرالبلح.

وقال حسن جبر ان الغول كان سائق الكباش الوحيد في المنطقة الوسطی وكان يعمل متوطعاً لانقاذ العالقين تحت الركام دون تلقي أي أجر وباستشهاده أصبحت المنطقة الوسطی دون سائق كباش ولايمكن منذ اليوم فتح الطرق أو انتشال الجرحی من تحت الركام.

وأكد حسن جبر انه استهدف قبل هذا واليوم فقد أحد زملائه لكنه سيواصل المضي في انقاذ الجرحی الفلسطينيين في اطار عمله في الدفاع المدني.