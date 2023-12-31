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شاهد/ "جثث" على شجرة الميلاد بساحة التحرير في بغداد

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن شجرة عيد رأس السنة الميلادية وهي تتوسط ساحة التحرير في بغداد.

العالم- العراق

وما يميز هذه الشجرة، هو قيام مجموعة من الشبان البغداديين بتعليق مجسمات لجثث أطفال فلسطين الشهداء بدل الأمنيات والزخارف التي عادة ما تزين أشجار الميلاد.


ويبدو أن الرسالة واضحة من هذه المبادرة، وهو التضامن العراقي الكبير مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، ليوقع نحو 22 ألفا من الشهداء غالبيتهم من الأطفال.

ولاقى مقطع الفيديو المنشور، تفاعلا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا البعض الى تعليق الاحتفالات أو عدم المبالغة بها تضمانا مع ما يجري في غزة.

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