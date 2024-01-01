مؤسسة الاحتلال الامنية متخوفة من اتهامات الإبادة

العالم - الاحتلال

وأفادت "وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية"، نقلا عن صحيفة "هآرتس" العبرية قولها في هذا السياق، ان أحد كبار القانونيين الذين يتعاملون مع القضية، حذر قادة جيش الاحتلال من خطر إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار.

يذكر ان بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أشار أمس الاحد، إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة هو «الأعلى منذ نكبة عام 1948». وقال الجهاز، في بيان، عشية العام الجديد، إن «عدد شهداء فلسطين منذ بداية عام 2023 بلغ 22404 شهيدا، منهم 22141 استشهدوا منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، 98% منهم في قطاع غزة، ومنهم نحو 9000 طفل و6450 امرأة».