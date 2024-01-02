الاحتلال يستعد لنقل 5 الوية لسيناريو التصعيد بشمال غزة +فيديو

العالم - الإحتلال

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن"الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء آلاف عناصره من قطاع غزة، بمن فيهم جنود الاحتياط الذين سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم، في خطوة ينظر إليها دوليا على أنها رد على الضغوط الأمريكية للانتقال إلى المنطقة الثالثة الأقل صرامة من الحرب ضد حماس".

وأكد المصدر أن"هناك انتقالا إلى مرحلة أكثر تركيزا، سوف تستغرق ستة أشهر"، موضحة ان "بعض الجنود الذين سيغادرون القطاع سيكونون مستعدين لسيناريو التصعيد في الشمال، فالوضع هناك لا يمكن أن يستمر. الأشهر الستة المقبلة هي فترة حرجة".

ولفت المصدر للصحيفة الى أن "بعض الجنود الذين سيغادرون غزة سيكونون مستعدين لاحتمال التصعيد ضد "حزب الله" على الجبهة الشمالية، حيث تزايدت، في الأيام الأخيرة، عمليات تبادل إطلاق النار المتكررة على الحدود".

وأشار إلى أن "الوضع على الجبهة اللبنانية لا يمكن أن يستمر. فترة الأشهر الستة المقبلة هي لحظة حرجة".

وذلك في حين، نشرت قناة إسرائيلية رسمية لأول مرة مشاهد لجنود وضباط يبكون ويصرخون وسط معركة في بيت حانون وسط قطاع غزة بعدما حاصرتهم المقاومة الفلسطينية.