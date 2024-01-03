وزير الدفاع الإيراني يعلق على اغتيال الشيخ صالح العاروري

العالم - ايران

وعلق العميد محمد رضا اشتياني، في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس المكتب السياسي، وقال: إن عداء أمريكا لا ينتهي وهذا العداء سيضرها.

وأضاف: لقد زعزعت أمريكا التوازن الإقليمي وسترتد عليها عواقب هذه العملية.

وتابع: سنرى بالتأكيد وحدة ضد السياسات الأمريكية عقب مثل هذه التصرفات في المنطقة. وفي الوقت نفسه إن مثل هذه الأخطاء الاستراتيجية ستوتر المنطقة وسترتد تداعياتها على الأمريكيين.

ندعم اليمن في كافة الجوانب

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية بان ايران تدعم اليمن في كافة الجوانب، لكنهم مستقلون ويتخذون قراراتهم بأنفسهم.

وقال العميد آشتياني : من سياساتنا دعم الدول المستقلة وجبهة المقاومة والدول التي تسعى إلى مواجهة نظام الهيمنة والتصدي له. نحن ندعم هذه الدول بجميع الأبعاد.

وردا على سؤال حول دعم إيران لحركة أنصار الله في اليمن، قال العميد آشتياني: اليمن بالتأكيد مدعوم من الجمهورية الإسلامية ونحن ندعمهم في كافة الجوانب، لكنهم مستقلون ويتخذون قراراتهم بأنفسهم. اليمن دولة رائدة في اتخاذ خطوات ضد نظام الهيمنة، وأي دولة تسير على هذا الطريق ستحظى بالتأكيد بدعم المنطقة والدول.