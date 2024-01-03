ايرواني: لسنا مسؤولين عن تصرفات أي فرد أو مجموعة في المنطقة

العالم - ايران

وأشار " ايرواني " في رسالته الى عدم وجود أية مجموعة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية في سوريا والعراق أو تعمل بالنيابة عنها في المناطق التي تخضع لأميركا في المنطقة بصورة مباشرة.

وشدد في رسالته على أن أميركا تواصل أعمالها غير القانونية وانتهاك الحقوق الدولية وميثاق الامم المتحدة في المنطقة التي باتت مشهودة خاصة في سوريا، ورأى أن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات ونشر الأخبار الكاذبة واطلاق المزاعم التي لا اساس لها من الصحة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية لايمكن التستر عليها أو تبريرها.

وكان ممثل أميركا بالامم المتحدة قد بعث في ۲۹ ديسمبر الماضي برسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي كرر فيها مزاعمه المتكررة بضلوع الجمهورية الاسلامية الايرانية في الهجمات التي تعرضت لها قواعد بلاده في العراق وسوريا، الأمر الذي فندته ايران الاسلامية على لسان مسؤوليها أكثر من مرة، وأكدت أنه ليس لديها أية قوة تمثلها في المنطقة.

الجدير بالذكر أن القواعد الاميركية في العراق وسوريا باتت عرضة للعمليات التي تنفذها فصائل المقاومة في المنطقة بالمسيرات والصواريخ بعد العدوان الصهيوني على غزة الذي بات على اعتاب 3 أشهر، وذلك دعما لأهالي غزة، فيما هاجمت القوات اليمنية السفن الصهيونية أو التي تعود لها.

وكانت البنتاغون قد اعلنت في وقت سابق أن القوات الاميركية تعرضت منذ ۱۷ اكتوبر الماضي لأكثر من ۱۰۰ هجوم في العراق وسوریا، أسفرت عن اصابة ۶۲ جندي اميركي.