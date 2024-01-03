مسيرة في جنين تنديداً بجريمة اغتيال العاروري

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان المسيرة جاءت تلبية لنداء كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس وكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.

وخرجت المسيرة من وسط مخيم جنين وانطلقت في كل شوارع جنين لتتمركز وسط المدينة تنديداً بجريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري في بيروت.

واعتبر المتظاهرون ان هذه الجريمة، هي استمراراً لجرائم حرب الابادة التي يقوم بها كيان الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 اكتوبر في غزة، مؤكدين ان الاحتلال يحاول التغطية علی فشله في حرب غزة باغتيال القادة خارج البلاد.

ويعتبر مخيم جنين غزة مصغرة في الضفة الغربية حيث يحاول الاحتلال الاسرائيلي تدمير المقاومة في هذا المخيم لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.