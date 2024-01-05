تظاهرات حاشدة في اليمن نصرة لغزة ودعما للجيش في مواجهة الأمريكيين

العالم – خاص بالعالم

مسيرات جماهيرية واسعة تشهدها المدن اليمنية اكبرها هذه التظاهرات في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء حيث تعددت عناوين شعارات هذه التظاهرات فهي امتداد لمواقف اليمن المتضامنة مع فلسطين، والمناصرة لقضيتها والمنددة بالعدوان الاسرائيلي ومجازره في قطاع غزة.

كما انها خرجت ايضا لرفض التدخل الامريكي ومخططاته الرامية لعسكرة البحر الاحمر وتهديد أمن الملاحة الدولية.

وقال اسماعيل ضيف الله وكيل وزاره الارشاد اليمنية:" خروجنا اليوم هو رسالة واضحة لامريكا انها لن تخيفنا قراراتهم، واننا جاهزون، ونتمنى ان يكون لنا المجال للالتحاق باخواننا بفلسطين".

وقال يحيى المؤيدي مدير أمن محافظة صنعاء: اليمن فلسطين قضيته الاولى وقضيته المركزية التي سيدافع عنها وسيبذل الغالي والرخيص في سبيل هذه القضية وفي تحرير فلسطين".

جموع المتظاهرين نددوا ايضا باعتداء امريكا على دوريات القوات البحرية اليمنية وتوعدوا ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وحملوا واشنطن تداعيات تصعيدها معلنين التأييد للجيش، وهي عمليات عسكرية لمواجهة هذا التصعيد او لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته كموقف يمني ثابت لن يتغير بفعل تهديدات التحالف الامريكي.

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