الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تظاهرات حاشدة في اليمن نصرة لغزة ودعما للجيش في مواجهة الأمريكيين

الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية اخرى تظاهرات مليونية تحت عنوان، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالتصعيد الأمريكي ومخططاته الرامية لعسكرة البحر الأحمر. واكدت حشود المتظاهرين الجهوزية الشعبية الكاملة إلى جانب القوات المسلحة اليمنية لحماية اليمن ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

العالم خاص بالعالم

مسيرات جماهيرية واسعة تشهدها المدن اليمنية اكبرها هذه التظاهرات في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء حيث تعددت عناوين شعارات هذه التظاهرات فهي امتداد لمواقف اليمن المتضامنة مع فلسطين، والمناصرة لقضيتها والمنددة بالعدوان الاسرائيلي ومجازره في قطاع غزة.

كما انها خرجت ايضا لرفض التدخل الامريكي ومخططاته الرامية لعسكرة البحر الاحمر وتهديد أمن الملاحة الدولية.

وقال اسماعيل ضيف الله وكيل وزاره الارشاد اليمنية:" خروجنا اليوم هو رسالة واضحة لامريكا انها لن تخيفنا قراراتهم، واننا جاهزون، ونتمنى ان يكون لنا المجال للالتحاق باخواننا بفلسطين".

وقال يحيى المؤيدي مدير أمن محافظة صنعاء: اليمن فلسطين قضيته الاولى وقضيته المركزية التي سيدافع عنها وسيبذل الغالي والرخيص في سبيل هذه القضية وفي تحرير فلسطين".

جموع المتظاهرين نددوا ايضا باعتداء امريكا على دوريات القوات البحرية اليمنية وتوعدوا ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وحملوا واشنطن تداعيات تصعيدها معلنين التأييد للجيش، وهي عمليات عسكرية لمواجهة هذا التصعيد او لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته كموقف يمني ثابت لن يتغير بفعل تهديدات التحالف الامريكي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السيد الحوثي: جبهة اليمن جبهة فعَّالة ضد الاعداء الصهاينة اليهود

نساء اليمن تتظاهرن باليوم العالمي للمرأة المسلمة دعما لطوفان الأقصى

شاهد: علماء اليمن يستنهضون الأمة الإسلامية لنصرة غزة

بعد الاعتداء الأمريكي على الزوارق اليمنية.. بريطانيا تدرس شن ضربات جوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف