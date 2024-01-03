الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤
٠٣:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

وزير الداخلية: على مرتكبي جريمة كرمان انتظار الرد القوي والحاسم

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الأربعاء، على مرتكبي جريمة كرمان انتظار الرد القوي والحاسم.

العالم - ايران

يتبع..

روابط ذات صلة

فيديو خاص: منظمة الإغاثة الإيرانية توضح توقيت الإنفجارين في كرمان

كاميرا العالم ترصد.. آخر تفاصيل التفجير الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية

103 شهداء و188 مصابا بتفجيرين ارهابييين قرب مسيرة لإحياء ذكرى إستشهاد سليماني بكرمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف