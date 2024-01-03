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أول رد لإبن الشهيد سليماني على تفجيرات كرمان

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

رد إبن الشهيد الحاج قاسم سليماني على تفجيرات التي هزت مراسم إحياء الذكرى الرابعة للقائد الشهيد سليماني بمدينة كرمان جنوبي شرقي إيران.

العالم - إيران

وقال إبن الشهيد: إن الأعداء يخافون حتى من زوار مرقد الشهيد سليماني!

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