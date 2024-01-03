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بالفيديو..مشادات حادة في "الكنيست" بين بن غفير وعائلات الأسرى الصهاينة

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

شهد برلمان کیان الاحتلال، سجالا بين أفراد من الأسرى الاسرائيليين في غزة مع وزير الحرب إيتمار بن غفير وأعضاء آخرين من اليمين في الحكومة.

العالم-الاحتلال

وكان بن غفير طالب بأن تضم ؛إسرائيل؛ الأراضي الفلسطينية، وروج لتشريع من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينين.

وعبّر أفراد عائلات الرهائن، عن إحباطهم، وقال جيل ديكمان، الذي قال إن ابن عمه رهينة في غزة: "أعيدوهم إلى الوطن"، وخاطبت هين أفيغدوري، وزير الحرب بقولها: "بدلا من الحديث عن الموتى، تحدث عن الأحياء، توقف عن الحديث عن قتل العرب، تحدث عن إنقاذ اليهود.. هذه هي وظيفتك".

وبسبب شعورهم بالإحباط من عدم إحراز تقدم واضح بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة، اتهم أفراد أسر الرهائن بن غفير بتعريض أقاربهم للخطر بشكل أكبر من خلال إعادة قضية الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى دائرة الضوء مرة أخرى.

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