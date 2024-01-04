نتنياهو و محور فيلادلفيا (صلاح الدين)

العالم - باختصار

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي ان هذه الحرب ستستمر لأشهر بغية تحقيق أهدافها حسب تعبيره.

وکشف عن نية کيان الاحتلال ما اصطلح علی تسميته بـمحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين فلسطينياً.

محور فيلادلفيا هو شريط حدودي بطول 14 کيلومتر جنوب قطاع غزة بين القطاع وصحراء سيناء المصرية.

المحور يقع بالاراضي الفلسطينية کمنطقة عازلة طبقاً لاتفاقية فيلادلفيا 2005 بين مصر والکيان بعد انسحابه من غزة.

اتفاقية فيلادلفيا تعتبر مکملة لاتفاقية کامب ديفيد لما يسمی بالسلام بين مصر وکيان الاحتلال عام 1979.

وقالت صحف عبرية انه سيتم طرح مقترحات بشأن محور فيلادلفيا علی الوزير الاميرکي بلينکن خلال زيارته المقبلة.

وهناک مخاوف من أن يرتبط موضوع هذه المقترحات بسيناريو اسرائيلي لتهجير الغزيين بالکامل لسيناء.

ويقول خبراء ان سيطرة کيان الاحتلال علی هذا الشريط الحدودي العازل بين غزة و مصر سيکون تطوراً بالغ الخطورة اقليمياً.

ويری خبراء ان الکلام عن السيطرة علی محور فيلادلفيا سيستفز مصر وسيضع الرئيس المصري في موقف داخلي حرج.

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