رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة

العالم- ايران..

وفي كلمة القاها خلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الارهابي الآثم في مصلى مدينة كرمان (جنوب شرق) اضاف رئيسي: كان مخطط أميركا هو تشكيل "إسرائيل" أخرى في المنطقة ولكن المخطط فشل بفضل جهود الحاج قاسم سليماني.

واكد الرئيس الإيراني: ان الكيان الصهيوني عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية رغم مرور 90 يوما على الحرب، والمقاومة في فلسطين استطاعت أن تقف في وجه الاحتلال وتتصدى له.

ولفت اية الله رئيسي الى ان قلوب العالم أصبحت اليوم مع فلسطين وضد الكيان الصهيوني أكثر من أي وقت مضى، معتبرا ان نهاية طوفان الأقصى ستسجل نهاية الكيان الصهيوني الذي يقتل الأطفال والنساء في غزة والنصر سيكون حليف الفلسطينيين.

اكد ان الشهيد سليماني كان نموذجاً لصاحب الأعمال الكبرى وهو عزز تيار المقاومة في المنطقة ووضع لها الخطط والبرامج، قائلا: علينا أن لا نغفل عن دور الحاج قاسم سليماني في الانتصارات التي تحققها اليوم المقاومة.

واضاف الرئيس الإيراني: العدو يعلم أن إيران أصبحت دولة قوية وأن قواتنا المسلحة جاهزة، محذرا ان ردنا على اعتداءات كرمان ستحدده قواتنا في الزمان والمكان المناسبين.

واضاف: إيران اليوم أصبحت قوة كبرى بفضل توجيهات قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي وبجهود الحاج قاسم سليماني، لافتا الى ان العدو يلمس تضاعف قدرات إيران والمبادرة هي بيدنا وبيد قواتنا.

يتبع