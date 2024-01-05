الحكومة العراقية تعلن عن تشكيل لجنة لإنهاء مهمة القوات الأميركية بالبلاد

العالم – خاص بالعالم

موقفان بارزان أعلن عنهما رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأول أن الحشد الشعبي يمثل وجودا رسميا تابعا للدولة العراقية وخاضعا لها وجزءا لا يتجزأ من قواتها المسلحة.

والثاني أن الحكومة العراقية تؤكد على موقفها الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الامريكي بعد أن انتهت مبررات وجوده.

وأشار السوداني الى أنه حكومته بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود بصورة نهائية.



وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني:"الحوادث الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرة في العراق من خلال قيام قوات التحالف الدولي باعتداءات ضد مقار الحشد الشعبي..ندين الاعتداءات التي تستهدف قواتنا الأمنية، وتتجاوز روح ونص التفويض الذي أوجد التحالف الدولي، نؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره..نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده".



مواقف السوداني هذه أعقبها اصدار مكتب رئاسة الوزراء العراقية بيانا أعلن فيه عن تشكيل الحكومة لجنة للتحضير لإنهاء وجود ومهمة التحالف الامريكي في العراق وأنه التزام لن تتراجع عنه الحكومة.

الإعلام الأمني العراقي من جانبه نفى ما جاء في تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بشأن وجود تعاون مع الجانب العراقي في الاعتداء الذي استهدف مقرا لهيئة الحشد الشعبي.

مؤكدا أن الاعتداء نفذ بشكل مباشر من دون علم أي جهة عسكرية أو أمنية عراقية وأنه يضر بمجمل العلاقة بين القوات العراقية والتحالف الامريكي ويعد تجاوزا واضحا للتفويض القانوني الذي وجد لأجله هذا التحالف.

وفيما أكد عضو مجلس النواب العراقي يوسف الكلابي أن لا حاجة لقوات التحالف ولا القوات الامريكية في العراق دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم المحمداوي الحكومة لتنفيذ قرار مجلس النواب القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق واتخاذ الاجراءات القضائية ضدهم.

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