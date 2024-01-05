الإحتلال يستهدف قسم العناية المركّزة بمستشفى شهداء الأقصى 

العالم – خاص بالعالم

وزارة الصحة في غزة أعلنت أن الاحتلال ارتكب خمس عشرة مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

واستهدف قصف جوي ومدفعي عنيف محافظتي خانيونس ورفح جنوبي القطاع، بينما اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم المغازي وفي محاور أخرى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق قوات الاحتلال النار على قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى بديرالبلح وسط قطاع غزة.

فيما استشهد عدد من الفلسطينيين في غارات الاحتلال المتواصلة على خانيونس حيث يكثف الاحتلال قصفه المدفعي على محيط مستشفى الأمل في المدينة وسط استمرار إطلاق النار من طائرات الاحتلال المسيرة.



كما استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط القطاع ما ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء.

كما استهدف الاحتلال شقة سكنية في مخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما ادى الى استشهاد عدد من المواطنين.



كما ارتقى عدد اخر من الشهداء جراء قصف مسيرة إسرائيلية مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



كذلك استهدف الاحتلال منزلا وسط رفح، جنوبي قطاع غزه ما ادى الى استشهاد عدد من الفلسطينيين.



هذا وحذر المكتب الاعلامي الحكومي في غزة من تعرض قرابة مليون وتسعمائة الف نازح للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية نتيجة انعدام المأوى والماء والطعام والدواء.



وقال المكتب الحكومي إن الاحتلال دمر البنية التحتية في قطاع غزة بشكل متعمد، بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في كل محافظات القطاع، مطالبا كل دول العالم الحر وكل برلمانات العالم باتخاذ موقف تاريخي ضاغط بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد القطاع.

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