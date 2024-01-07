وصول وزير خارجية أمريكا إلى الأردن

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وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن شدد مع أردوغان، في اسطنبول، على أهمية تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وتقليل الضحايا من المدنيين والعمل على إقرار سلام شامل ودائم؛ dضمن أمن [إسرائيل] والتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية"، حسب البيان الأمريكي.

وأوضح البيان "كما ناقشا "بلينكن وأردوغان"، أولويات الأمن الأوروبي، بما في ذلك "الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واستكمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، إلى جانب تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وتركيا".

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي من المقرر أن يزور خلال جولته كلا من قطر والإمارات والسعودية والضفة الغربية والكيان الإسرائيلي الذي يركز خلالها على منع اتساع رقعة الصراع.