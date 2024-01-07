شاهد/ إرهابيان نفذا اعتداءات كرمان الإيرانية يبايعان زعيم داعش

العالم- ايران

وأفادت مصادر رسمية بأن انفجارين أوديا بحياة 103 أشخاص وأصابة العشرات في روضة الشهداء بمحافظة كرمان على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران يوم الأربعاء الماضي خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني.

وأرسل الانفجار الثاني شظايا سقطت على حشد من الناس الفارين من الانفجار الأول، وأصيب ما لا يقل عن 211 شخصا.

وتوعد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، الأربعاء، برد قاس إثر التفجيرين في جنوب شرق إيران، وقال في بيان إن الأعداء الأشرار والمجرمين للشعب الإيراني تسببوا مجددا بكارثة وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء، مؤكدا أن هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله.

واوضح وزير الداخلية أحمد وحيدي أن القنبلة الأولى انفجرت حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وانفجرت الأخرى بعد حوالي 20 دقيقة، مضيفا أن الانفجار الثاني أدى إلى استشهاد وإصابة عدد أكبر من الأشخاص.