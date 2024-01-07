بالفيديو: مراسلة تكشف عن حصيلة صادمة لشهداء القطاع

العالم - خاص بالعالم

كما انها لا تشمل المفقودين والمدفونين تحت الركام وهم اكثر من 7 آلاف، كما انها لاتشمل الجثث التي سرقها الاحتلال من ساحة مستشفى الشفاء او بعد تجريف مقبرة ابوشعبان ومقبرة حي التفاح وحيث سرق 180 جثة.

وبهذا الصدد اضافت مراسة قناة العالم الاخبارية ان هذه الاعداد موجودة بالاسماء ما يكشف كذب وزيف الادعاء الاسرائيلي بأن هذه الارقام غيرحقيقية، وانما هذه الارقام موثقة بأرقام هويات الشهداء.

وتابعت مراسلتنا: ايضا هناك اكثر من 58 الف جريح، ومنهم 6 الاف بحاجة الى تحويل عاجل للخارج.

واضافت: ان 10 آلاف من الشهداء هم من الاطفال و 6 الاف من النساء ما يعني ان اكثر من 70 بالمئة من الشهداء هم من النساء والاطفال.

واشارت الى ان غارات الاحتلال تتركز على شرق مدينة دير البلح وشارع صلاح الدين اصبح منطقة خطيرة جدا خاصة في المحافظة الوسطى التي تشهد قصفا عنيفا على مخيم النصيرات وقرية الزوايدة وشرق دير البلح ومخيم المغازي ومخيم البريج.

واكدت مراسلة قناة العالم الاخبارية ان خانيونس منطقة قتال ولازالت هناك اشتباكات عنيفة تدور في منطقة شارع جلال ومنطقة الكتيبة ومنطقة بلوك ج، حيث يعتلي القناصون الاسرائيليون ويستهدفون المواطنين العزل.

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