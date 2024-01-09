وزير الخارجية الامريكية يزور كيان الإحتلال للمرة الـ5 منذ بدء العدوان

العالم – خاص بالعالم

اليوم التالي للحرب على قطاع غزة وعدم توسيع دائرة الحرب المشتعلة، ملفان يحملهما وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في زيارته الخامسة للكيان الاسرائيلي، الرجل الذي التقى رئيس الحكومة الاسرائيلية.

كما ذكرت بعض المصادر يحمل مبادرة تتعلق بادارة قطاع غزة في اثر الحرب بمشاركة دول عربية والسلطة الفلسطينية، بالاضافة الى تأكيده على الموقف الامريكي الرافض لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة.

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التتفيذية لمنظمة التحرير :"هذه الزياره الخامسه لوزير الخارجيه الامريكي الى الاحتلال تأتي لدعم الاحتلال وفي الامعان باستمرار هذه الحرب العدوانية والاجرامية لان الاحتلال في اليوم الخامس والتسعين لم يحقق اي من اهدافه، بل العكس من ذلك تماما هنالك خسائر كبيرة لدى الاحتلال من خلال مقاومته الباسلة التي يقوم بها شعبنا الفلسطيني".

بالاضافة الى رئيس حكومة الاحتلال التقى بلينكن رئيس الكيان الاسرائيلي حيث اكد الاثنان اهمية التوصل الى وقف لاطلاق النار في قطاع غزة.

البعض يرى بان زيارة رئيس الدبلوماسية الامريكية تاتي لاخراج الاحتلال من ازمته في قطاع غزة الا ان هذه الازمة لن تنتهي الا بننفيد شروط المقاومة الفلسطنيية والتي تبدا بوقف العدوان على القطاع.



وقال هاني المصري مدير مركز مسارات للدراسات:"بلينكن يمكن يتحدث عن تغيير شكل الحرب ولا يتحدث عن وقف الحرب كل ما تطلبه الادارة الامريكية هو لانقاذ"اسرائيل" وتقليل الضحايا حتى تتمكن "اسرائيل" من اطاله الحرب وتحقيق اهدافها، وهذا الامر يجب ان لا ينطلي علينا ابدا، والمطلوب هو وقف الحرب والعدوان فورا ومعالجة اثاره وتحميل من دعم "اسرائيل" في هذه الحرب المسؤولية عن هذه الكارثة الانسانية التي نعيشها".

الاحتلال الاسرائيلي يعيش ازماته ويحاول تصديرها الى كل المحيط والولايات المتحدة تدرك ان نتنياهو يقود الكيان الى الغرق .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...