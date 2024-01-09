شاهد/وزيرة ألمانية تفجر مفاجأة حول التطبيع السعودي مع الاحتلال

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت بيربوك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حول موافقة برلين على بيع مقاتلات يوروفايتر أن" السعودية وإسرائيل لم تتخليا عن سياسة التطبيع" حسب تعبيرها.

واضافت إن "النظام السعودي يلعب دوراً في الأزمة المتمخضة عن الحرب الإسرائيلية في غزة" حيث تعترض الصواريخ اليمنية تجاه "إسرائيل" ، وفق قولها.

وجاء حديث الوزيرة أثناء زيارتها لتل ابيب وبعد اجتماعها مع رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتزوغ ووزير خارجيته كاتس في القدس الغربية.

ووفق صحيفة "ديلي صباح" التركية كررت الوزيرة الألمانية وصف السعودية "بالمساهم رئيسي في أمن إسرائيل" حسب تعبيرها.

وقالت بيربوك إن برلين سمحت ببيع مقاتلات "يوروفايتر" للمملكة العربية السعودية بعد سنوات من الفيتو الألماني على بيع هذا النوع من الطائرات.

وعارضت ألمانيا في السابق مبيعات الأسلحة للسعودية لكن فيما بعد سمحت برلين ببيع هذه الطائرات للرياض.