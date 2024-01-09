ما أهمية قاعدة دادو المستهدفة اليوم؟  

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وتعتبر قاعدة دادو ذات اهمية استراتتيجية باعتبارها مقر قيادة المنطقة الشمالية في سلاح البر الإسرائيلي، والمسؤولة عن قيادة الفرقتين المعنيتين بالعمليات على الجبهة اللبنانية حاليًا، الفرقة 91 مقابل المحور الشرقي، والفرقة 146 مقابل المحور الغربي للحدود الجنوبية اللبنانية، والتي تحوي عددًا كبيرًا من منظومات القيادة والسيطرة المعنية بتنسيق العمليات على امتداد الجبهة مع لبنان.

وتقع قاعدة دادو على عمق 12 كلم من الحدود اللبنانية، كما يقع حي بنا بيتر في مدينة صفد بجانب القاعدة، والذي يسكنه العاملون في قيادة المنطقة الشمالية.

وقد استهدفت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان ‏اليوم الثلثاء، مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيّرات الهجومية الانقضاضية.‌‏

وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت أنّ مجاهديها استهدفوا صباح اليوم موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏