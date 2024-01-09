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'حزب الله' يستهدف موقعا إسرائيليا ويحقق اصابات مباشرة

الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعلن الاعلام الحربي في حركة حزب الله، اليوم الثلاثاء،عبر بيان له: "استهدفنا موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة".

العالم - فلسطين

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع ‏حانيتا بالأسلحة المناسبة ‏وأصيب اصابة مباشرة. ‏
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(وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 9-1-2024 م ‌‎

‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ

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