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عدد شهداء الحادث الإرهابي في كرمان ارتفع إلى 93 شهيدا

عدد شهداء الحادث الإرهابي في كرمان ارتفع إلى 93 شهيدا
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير العلاقات العامة للطب الشرعي في محافظة كرمان الإيرانية أصغر سعيدي عن ارتفاع عدد شهداء الحادث الإرهابي في كرمان إلى 93 شهيدا.

العالمإيران

وقال سعيدي لوكالة فارس: مع استشهاد المواطن سيدميثم حسيني يصل عدد الشهداء في هذا الحادث الإرهابي إلى 93 شخصا.

وأضاف مدير العلاقات العامة للطب الشرعي في كرمان أن: الشهيد حسيني البالغ من العمر 40 عاما، من محافظة كرمان، التحق بقافلة الشهداء.

يذكر أن انتحاريين اثنين استهدفا يوم الأربعاء الماضي المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد القائد قاسم سليماني في الطريق إلى روضة الشهداء في مدينة كرمان جنوب شرق إيران مما أدى إلى استشهاد 84 شخصا وإصابة 284 آخرين جراحات بعضهم خطيرة، وارتفع عدد الشهداء لاحقا إلى 93 شهيدا، ومازال نحو 100 من الجرحى راقدين في المستشفيات لتلقي العلاج.

وبعد يوم واحد من الحادث الإرهابي، أصدر تنظيم داعش بيانا أعلن فيه مسؤوليته عنه.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه إلقاء القبض على 11 عنصرا على صلة بالاعتداء الإرهابي المزدوج في كرمان في 6 محافظات بالبلاد، مؤكدة الاستمرار في بذل الجهود الأمنية حتى إلقاء القبض على آخر عنصر متورط في الاعتداء.

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