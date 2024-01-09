بلينكن لبي بي: يا انا يا سموتريتش و بن غفير

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: لكن غالبية المعلقين يرون ان هذه عملية استباق للمشهد من قبل الادارة الاميركية لا سيما وان صاحب القرار حتى اللحظة هو المقاومة الفلسطينية، ولم تهزم بعد حتى تقرر الادارة الاميركية والاحتلال وبعض الدول العربية من يدير القطاع وكيف سيكون اليوم التالي للحرب.

واشار الى ان الصحفي الاسرائيلي آرمو بوكر قال بالحرف الواحد اليوم ان الحرب انتهت وان ما يحدث في القطاع هو محاولة للبحث عن نصر وهمي، ويجب ان نعترف بالحقيقة اننا غير قادرين على انهاء المعركة بانتصار واضح، فالنحافظ على ما حققناه ويجب ان نوقف الحرب.

وتابع مراسلنا ان الملف الثاني الذي يحمله بلينكن يتعلق بتوسيع دائرة الحرب، وكل الاعلام الاسرائيلي تحدث عن ان الادارة الاميركية خيرت نتانياهو ما بين ان يكون في صفها او مع الائتلاف اليمنيين المتطرف الحاكم.

واوضح: وهذا جزء من محاولة الادارة الاميركية الضغط على نتانياهو من اجل التخلص من اعضاء من الحكومة الحالية وعلى رأسهم بن غفير وسموتريتش اللذان باتا يشكلان حرجا للولايات المتحدة نتيجة تصريحاتهما العنصرية ومحاولة الولايات المتحدة الحفاظ على السلطة الفلسطينية من خلال الدعم المالي في وقت يصر سموتريتش وزير المالية الاسرائيلي على عدم تحول حتى دولار واحد الى رام الله.

وتابع مراسل قناة العالم: اليوم هيئة الاركان الاسرائيلية قالت انها ارسلت عدة رسائل لنتانياهو حذرته من ان الضفة الغربية على شفا انتفاضة ثالثة والانفجار في حال لم يتم اعادة الاموال الى السلطة الفلسطينية وتخليصها من الازمة المالية واعادة العمال الفلسطينيين الى الداخل المحتل.

وفي ما يتعلق بالجبهة اللبنانية قال انه وفق ما نقل عن هيئة البث الرسمية الاسرائيلية ان انتوني بلينكن ابلغ نتانياهو رسميا ان الادارة الاميركية ترفض التصعيد في منطقة الشمال.