شاهد.. ماوراء كواليس مهمة بلينكن في الكيان ومحاولة منع توسع العدوان

العالم - مع الحدث

هل جاء بلينكن بتفويض عربي لمرحلة ما بعد إنهاء الحرب والعمل على منع توسعها في المنطقة؟

كيف يقرأ كلام هنية عن فشل العدوان في تحقيق أي من أهداف الأربعة التي رسمها لغزة، مع رفض المقاومة استرداد المحتجزين لديها إلا بعد الإفراج عن جميع الأسرى لدى الاحتلال؟

ماذا عن أستهداف المقاومة الإسلامية مقر القيادية الشمالية للاحتلال في صفد ردا على اغتيال الشهيدين العاروري والطويل مع ارتفاع نسبة التصعيد على طول الحدود مع الكيان؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو سامر موسى والخبير بالشؤون الإسرائيلية عادل شديد.

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