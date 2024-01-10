شاهد..جنود فرنسيون يقاتلون إلى جانب جيش الاحتلال

العالم-فلسطين

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 96 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

هذا وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي:"موقفنا لم يتغير وهو أننا لا ندعم وقفاً لإطلاق النار في غزة في الوقت الحالي، لأنه لن يستفيد منه أحد سوى حماس وما زلنا ندعم وقفات إنسانية وليس وقفاً عاماً لإطلاق النار والرئيس بايدن لم يعط أي اشارات بعكس ذلك".