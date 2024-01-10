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يغنون النشيد الفرنسي

شاهد..جنود فرنسيون يقاتلون إلى جانب جيش الاحتلال

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مجموعة جنود فرنسيين، وهم يغنون النشيد الوطني الفرنسي "La Marseillaise“، خلال قتالهم إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة.

العالم-فلسطين

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 96 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

هذا وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي:"موقفنا لم يتغير وهو أننا لا ندعم وقفاً لإطلاق النار في غزة في الوقت الحالي، لأنه لن يستفيد منه أحد سوى حماس وما زلنا ندعم وقفات إنسانية وليس وقفاً عاماً لإطلاق النار والرئيس بايدن لم يعط أي اشارات بعكس ذلك".

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