القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية تدعم الكيان الصهيوني

العالم – خاص بالعالم

التهديدات التي اطلقتها الادارة الامريكية لم تخف اليمنيون في صنعاء فبعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية الامريكي انتوني بلنكن عاد التوتر مجددا الى البحر الاحمر حيث شهد اشتباكات استمرت لساعات.

ورأى العديد من المحللين ان ماجرى قد يكون ردا اوليا من قبل صنعاء على استشهاد عدد من جنودها في وقت سابق.



المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اعلن ان القوات اليمنية استهدفت سفينة امريكية بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، مشددا ان السفينة كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني

وفي السياق نفسه اكدت القوات اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات مضيفة انها لن تستهدف اي سفينة عدا السفن الاسرائيلية او تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلة.

واشارت صنعاء ان المواقف الامريكية والغربية والتصريحات الاخيرة لهذه الدول حول البحر الاحمر محاولة لحرف الراي العالمي عن غزة وما يجري فيها من مجاز ابادة جماعية.



بالاشارة الى الهجوم اليمني اعلنت القيادةُ الأميركيةُ الوسطى ان سفنها الحربية اسقطت اكثر من عشرين صاروخا وطائرة مسيرة استهدفتها في البحر الاحمر مضيفة ان الهجوم كان معقدا وان عملية الاشتباك واسقاط هذه الصواريخ والطائرات المسيرة استمرت لساعات كثيرة.

مشيرة أنّ التصدّي لهذا الهجوم تولّته مقاتلات إف18 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور وثلاث مدمرات أميركية والمدمرة البريطانية. واعلنت بريطانيا ايضا ان الهجوم الذي حصل في البحر الاحمر يعتبر اكبر هجوم حسب وصفها.

الى ذلك رأتْ طهران وموسكو إن تطورات البحر الأحمر مرتبطة بغزة وبالسلوك الأميركي والإسرائيلي تجاه فلسطين واكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصاله مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أنّ قراراتِ واشنطن ولندن ضد اليمن غير مبررة وان ما يجري الان مجرد ذريعةٍ لانتشارٍ أميركيٍ أوسعَ في المنطقة.

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