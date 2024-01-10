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القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية بصواريخ باليستية

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية بصواريخ باليستية
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن قواتها البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير نفذوا عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصّهيوني.

العالم _ اليمن

وقالت القوات المسلحة في بيان لها: إنّ العملية جاءت كرد أوليّ على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قوات العدوّ الأمريكيّ يوم الأحد ال18 من جمادى الآخرة 1445للهجرة.

وشددت على أنّها لن تتردد في التعامل المناسب مع كل التهديدات المعادية ضمن حقّ الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا.

وقالت: إنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السّفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربيّ والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في قطاع غزة.

وأكدت أن القوات المسلحة اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربيّ إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لعدوان إسرائيلي، استهدفت القوات اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى الكيان الإسرائيلي.

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