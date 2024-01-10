طهران تكشف سبب تعليق رحلات العمرة للايرانيين الى السعودية

العالم - إيران

وأشار هذا المصدر بأن قضايا تخص الرحلات الجوية وقضايا مالية هي سبب التعليق ولا أسباب سياسية لذلك.

وعلى الرغم من تسديد ديون الخطوط الجوية للجانب السعودي، يقال بأن الجانب السعودي طلب اقامة رحلات جوية ذات اتجاهين، لكن عدم وجود مذكرة تفاهم بهذا الشأن يحول حتى الان دون ايفاد المعتمرين الايرانيين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قد قال ايضا يوم الاثنين، بان السبب في تاخير رحلات العمرة فني بحت وليس له اي سبب سياسي.

واضاف : قدمت السلطات المعنية في بلادنا، سواء مسؤولي وزارة الطرق أو مسؤولي منظمة الحج والعمرة، معلومات وافية حول هذا الموضوع وان التاخير الحاصل في ايفاد قوافل الزيارة الى العمرة مسألة تقنية فقط وليس له أي سبب سياسي.

واشار كنعاني الى أن الاتفاق بين الجانبين تم على أساس العمرة، وأضاف: المملكة العربية السعودية تعتبر نفسها ملزمة تماما في هذا الأمر وان المؤسسات ذات الصلة في بلادنا تبذل قصارى جهدها لمعالجة هذه المشكلة ونأمل أن يتم حل هذه العقبة الفنية.