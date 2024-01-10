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قمة 'الأردن مصر فلسطين' ترفض أية محاولة لتهجير سكان غزة

قمة 'الأردن مصر فلسطين' ترفض أية محاولة لتهجير سكان غزة
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني الملك عبد الله الثاني خلال قمة ثلاثية في مدينة العقبة الأردنية، رفضهم لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، توافق الزعماء خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الملك الأردني قد عقد لقاءين منفصلين مع الرئيس المصري ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبيل انعقاد القمة الثلاثية، في إطار بحث الجهود المستهدفة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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