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تزامنا مع بدء جلسات "العدل الدولية"...

وقفة "شكر" لجنوب إفريقيا في رام الله

وقفة
الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

شارك عشرات المواطنين في وقفة "شكر" لجنوب إفريقيا، لرفعها دعوة أمام محكمة "العدل الدولية" تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وجاءت الفعالية التي نظمت في ميدان نيلسون مانديلا بمدينة رام الله، اليوم الخميس، تلبية لدعوة من فصائل العمل الوطني، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبمشاركة رئيس الوزراء للسطلة الفلسطينية محمد اشتية، وممثلين عن الفصائل والمؤسسات.

وقال اشتيه، إن "إسرائيل" تقف اليوم أمام العالم متهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بدعوى رفعتها عليها جنوب أفريقيا المدافعة عن الكرامة والإنسانية ، مضيفا أن فلسطين هي قضية العرب وقضية الأفارقة والأوروبيين والمواطن الأمريكي الشمالي والجنوبي وقضية الآسيوي الحر وكل إنسان حر في هذا العالم..

بدوره القائم بأعمال ممثلية جنوب أفريقيا في فلسطين فويو منغواني، جدد في كلمة له خلال الوقفة، مساندة بلاده للشعب الفلسطيني، داعيا إلى وضع حد للممارسات "الإسرائيلية" بحقه.

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