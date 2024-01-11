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أميرعبداللهيان: لا يمكن تبييض السلوك الحيواني للكيان الصهيوني

أميرعبداللهيان: لا يمكن تبييض السلوك الحيواني للكيان الصهيوني
الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان إن السخط والامتعاض من السلوك الحيواني للكيان الصهيوني في اقترافه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين، لا يمكن تبييضهما تحت أي تبرير ومنطق كان.

العالمإيران

جاء ذلك في تدوينة لأميرعبداللهيان على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن: الاستياء والقرف من السلوك الحيواني لنتنياهو والجيش الإرهابي للكيان الصهيوني في اجتراح إبادة النسل وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين لدى الرأي العام العالمي لا يمكن تبييضه تحت أي عنوان ومنطق كان، والآن ينتظر الجميع أن تتخذ العدالة الدولية قرارا عاجلا وحاسما لوقف ماكنة القتل الصهيونية.

وتابع: إننا ندعم بقوة الإجراء الشجاع لحكومة جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري والقاتل للأطفال لدى محكمة العدل الدولية (إستنادا إلى معاهدة الوقاية ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948).

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