الاحتلال يصيب شابا فلسطينيا بالرصاص ويهدم منزلين بقلقيلية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديدا في خلة ياسين "منطقة المرج"، حيث تم محاصرة منزل 120 مترا، يعود للمواطن الأسير المحرر صالح أبو صالح، والطلب من أهله اخلائه، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه.

وفي وقت لاحق، حاصرت قوات الاحتلال منزل المواطن الأسير المحرر بسام ياسين، في خلة ياسين، وقامت بهدمه. وتبلغ مساحته 120 مترا.

وعقب اقتحام المدينة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها، أصيب خلالها أحد الشبان بشظية الرصاص الحي في الفخذ، حيث جرى نقله لمستشفى قلقيلية لتلقي العلاج حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.

وأضافت (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا يعود للمواطن سعيد ياسين، وعاثت فيه خرابا.