ردود الفعل الإسرائيلية بالقرار الأمريكي بإعادة تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن كل ما يحدث من قرارات وخاصة من قبل الإدارة الامريكية هو مخالف للتصريحات الاعلامية،ما يعني ان الادارة الامريكية منذ بدء الحرب تقول شيء وتفعل شيء آخر على ارض الواقع، حيث تقول باتجاه تخفيض التصعيد وهي تقوم بتوسيع التصعيد كما نشهد في البحر الاحمر، وحتى فيما يتعلق بالدعم الامريكي الحاصل باتجاه قطاع غزة وحتى وقف اطلاق النار لا يوجد على طاولة الادارة الامريكية باتجاه الحرب في قطاع غزة.

ونوه مراسلنا بوجود تفاعل كبير تجاه هذا القرار وهو مطلب رئيسي من قبل قيادة الاحتلال الاسرائيلي على كافه مستويات ولفت مراسلنا الى ان بنيامين نتنياهو وسط التنافر الحاصل الذي زاد في هذه الحرب والخلافات والانقسامات الحاصلة منذ ما قبل الحرب بعشرة اشهر، فقد كان هنالك تظاهرات كبيرة وانقسامات وتجزئة للشارع الاسرائيلي واصبح نتنياهو تجاه الفريقين، اما ان يبقى في امام حكومة اليمين المتشدد وكل الاحزاب المتشددة او يكون هنالك انسحاب لهذه الاحزاب ما يعني انهيار الحكومة الاسرائيلية او استجابه للمطلب الامريكي الذي دعا نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة بعيدة عن المتطرفين والمتشددين.

وكانت قد أدرجت الولايات المتحدة الامريكية حركة انصار الله اليمنية على لائحتها كمنظمة ارهابية عالمية على أن ينفذ القرار خلال ثلاثين يوما.



ووعدت الخارجية الأميركية بالتراجع عن القرار إذا اوقفت الحركة هجماتها ضد السفن الاسرائيلية في البحر الاحمر. وقال وزير الخارجية انتوني بلينكن أن الهدف هو اجبار الحركة على الابتعاد عن إيران. حركة انصار الله أكدت أن القرار الامريكي مسيس وهو وسام شرف تتقلده لموقفها المساند للشعب الفلسطيني. وسبق أن هددت واشنطن بإعادة الحركة الى لائحة الارهاب وعرقلة توقيع الاتفاق السعودي اليمني.

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