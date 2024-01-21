شبكة ABC الأسترالية تطرد صحفية بسبب منشور عن غزة.. ما هو؟

العالم - اوروبا

وتعرضت الصحفية أنطوانيت لطوف، إلى الطرد من هيئة الإذاعة العامة الأسترالية، بعدما أعادت نشر مقطع فيديو لـ "هيومن رايتس ووتش" جاء فيه: "الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين كسلاح حرب في غزة".



وبررت الهيئة الأسترالية إنهاء عقد لطوف بدعوى "انتهاك سياستها الاجتماعية" من خلال مشاركة منشورات تتعلق بالأزمة الإنسانية في "إسرائيل" وفلسطين.

ووصلت أنطوانيت لطوف وشبكة "إيه بي سي"، إلى طريق مسدود في الوساطة في قضية الإنهاء غير القانوني.

وأضافت الصحفية: “لكن القتال مستمر، وأنا مستعدة للقتال مهما كلف الأمر”.



وأردفت: "هذه قضية مهمة، لأنها لا تتعلق بي فقط، بل يتعلق الأمر بحرية التعبير. يتعلق الأمر بالعنصرية. يتعلق الأمر بالدور المهم الذي يلعبه الصحفيون في قول الحقيقة، والأهم من ذلك، أنه يتعلق أيضا بهيئة ABC عادلة ومستقلة وقوية".