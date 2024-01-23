متحدث الهلال الأحمر بغزة: مداخل ومخارج 'خانيونس' شبه معدومة

العالم - فلسطين المحتلة

وطالب المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسيطيني المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، ىحيث تستهدف قوات الاحتلال أي جسم متحرك، ما أدى لاستشهاد واصابة عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وحول وضع القطاع الصحي، قال المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني ان وضع القطاع الصحي يزداد سوءا في ظل الحصار المطبق وعدم توفر الإمدادات.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم الثلاثاء، ان حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25490 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، عن مصادر طبية فلسطينية قولها اليوم في بيان، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25490 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أن العدوان على غزة خلّف نحو 63354 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا، لليوم الـ109 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.

وأكدت الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال تضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن ما يصل لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وستزداد معاناة المواطنين في مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف النازحين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، في ظل تأثر البلاد بعدة منخفضات جوية باردة وماطرة.