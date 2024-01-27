قناة العالم تستطلع رأي الشعب البريطاني حول مقاطعة 'اسرائيل'

العالم - مراسلون

تزامنا مع قرار محكمة العدل الدولية باستمرار الهجمات العدوانية على الكيان الإسرائيلي بشروط؛ أثار القرار امتعاض الشارع البريطاني الذي اعتبروه اذعانا باستمرار الابادة؛ مطالبين بمقاطعة سياسية واقتصادية لكيان الاحتلال.

وقالت مواطنة بريطانية لقناة العالم:"ما يحدث أمر فظيع تماماً؛ يجب ان نقاطع "اسرائيل" سواء أکانت منظمات أو شرکات کبيرة يجب علينا فعل کل ما بوسعنا ففلسطين تحتاج حقاً الی مساعدتنا ويجب ان نقف معاً لصالح فلسطين".

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ويعتبر المواطنون بان الفشل في حماية الفلسطينيين يكشف عن استغلال الغرب أدوات العدالة لتوسيع نفوذهم، مع التأكيد على عدم ملاءمة هذا النهج واستمرار الهيمنة الإسرائيلية دون عواقب دولية.

وقالت احدی المشارکات في المظاهرات:"انه رعب تام واستياء کبير من استمرار الابادة بحق الشعب الفلسطيني والتي تحدث أمام اعيننا".

وقال مواطن بريطاني لقناة العالم:"الاسرائيليون أصبحوا جنونيين بالانتقام، الانتقام هو غريزة انسانية طبيعية ولکنهم بالواضح تجاوزوا کل الحدود".

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ويتسبب العدوان المتواصل على عزة في استنفار الرأي العام البريطاني لقرارات دولية متواطئة وتتحمل بحسب وجهة نظرهم كامل المسؤولية في مأساة فلسطينية تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين.

وقالت مواطنة بريطانية لقناة العالم:"بغض النظر عن أي شيء فالمعاناة ليس لها لغة وليس لها جنسية، لذلک أعتقد اننا بحاجة الی القيام بما هو صحيح للإنسانية وهو أن هناک مکاناً لکل شخص يمکن ان يحصل عليه الجميع".

توابع استمرار العدوان الاسرائيلي أصابت الحکومة الاسرائيلية والحکومات الغربية الداعمة له في مقتل واليوم تواجه غضباً شعبياً علی قرار ترک وصمة عار شنيعة في تاريخ بلاد الديمقراطية والانسانية فإلی متی ستستمر هذه الحکومات بتعنتها؟ هذا ما يطرحه رأي الشارع في بريطانيا.

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