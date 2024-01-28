من الآن فصاعدا من يتنبأ لأمريكا بكل 'ما مخطط له من قبل'؟!

العالم - الأميركيتان

وتوفي بوش في 23 نوفمبر 2023 بمركز "سيدارز سيناي الطبي" في لوس أنجلوس بسبب سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا الجذعية الدماغية.

ولم يتم الإبلاغ عن وفاة منتج عائلة سمبسون من قبل، ومن المقرر إقامة حفل تأبين ظهر يوم الأحد في لوس أنجلوس.

وفي عام 2001 حصل بوش على جائزة "إيمي" عن عمله في مسلسل The Simpsons (عائلة سيمبسون).

وولد "جون مايكل بوش" في 6 يوليو 1954 في ألبرت ليا بولاية مينيسوتا، ثم انتقل وعائلته إلى طوكيو عندما كان في السادسة من عمره والتحق بالمدرسة الأمريكية في اليابان ثم مدرسة تشوفو الثانوية.

وبعد عودته إلى الولايات المتحدة دخل كلية ولاية سان فرانسيسكو، حيث تخصص في فنون المسرح.

وأما ما يثير المسلسل الأمريكي الشهير "ذا سيمبسون" The Simpsons حالة من الجدل والرعب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إذاعته لأشياء حدثت في المستقبل قبل وقوعها بسنوات عديدة، والتي من ضمنها فيروس كورونا، وحادث غرق الغواصة تيتان، والأزمة الروسية الأوكرانية، وانتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وغيرها من الأحداث!...

والسؤال المهم هنا عند الكثير من الناس، هو أنه كيف يتوقع مسلسل ذا سيمبسون أحداثا تحدث في المستقبل قبل وقوعها بسنوات عديدة؟!!

وعندما تم السؤال من مؤلف المسلسل،فأجاب: "أن الأمر كلها مجرد صدفة فالحلقات قديمة جدا"، وهذا وفقا لما نقلته صحيفة ميرور البريطانية!!!.

والحقيقة كما نعلم لا يوجد شيء يسمى توقعات وربما كل ما حدث كان مخطط له من قبل، فمثلا في إحدى حلقات المسلسل الكرتوني ذا سيمبسون والتي تمت إذاعته في 19مارس عام 2000, ظهر ترامب وهو يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية، ثم بعد ذلك تظهر ليزا سيمبسون وهي تصعد لتتسلم منصب رئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت عن الأزمة التي تمر بها البلاد.

وبعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب برئاسة دولة الولايات المتحدة الأمريكية، علق مؤلف المسلسل مات غرونينيغ قائلا: "لقد كنا نتوقع قبل ١٦ عاما أن دونالد ترامب سوف يكون رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أسم ترامب كان مزحة مثيرة للسخرية بعد طرح ترامب لتولي منصب رئيس أمريكا، وهذا الأمر مثير للسخرية".

وتابع "أنه توقع قبل أن يتم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بساعات أن دونالد ترامب لا يمكن أن يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "أن فوز دونالد ترامب بمنصب الرئيس سيكون أمر مثير للسخرية، وعندما يكتب السياسيين عن انتخاب دونالد ترامب، وبعد كل الرؤساء السابقين الذين سبق أن تولوا الرئاسة, فسوف يكون الأمر أشبه بعرض لأحد المهرجين".