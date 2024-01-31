الاحتلال الاسرائيلي متورط في وحل غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال تيسير نصرالله في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية انهم يغرقون ويتخبطون وهم متورطون في وحل ورمل قطاع غزة وحتی الان لم يحققوا أي من الاهداف التي اعلنوها منذ بدء العدوان علی غزة.

وأكد ان الصهاينة قالوا اننا سنحرر المتختطفين من القطاع ولكنهم لم يحرروا اي منهم حتی الان وانما حرروا بعض الجثث عندما قتلوهم انفسهم ومن تم تحريرهم تحرروا ضمن صفقة تبادل اسری مع المقاومة الفلسطينية.

وأضاف تيسير ان الصهاينة قالوا بأنهم سينهوا القدرات العسكرية والمدنية لحركة حماس وقوی المقاومة وهذا الهدف ايضاً لم يحقق وكلما انسحبت قوات الاحتلال، عاد الجهاز الاداري لحركة حماس لادارة المناطق وهذا يثبت ان هدف الصهاينة لم يحقق في هذا المجال ايضاً.

وأكد ان قتل عشرات الالاف من المدنيين وباقي الحركات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في الضفة وغزة ما هي الا تخبطات تثبت تورطهم وعدم تحقيق أهدافهم.