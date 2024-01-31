ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 26900 شهيد و65949 إصابة

العالم - فلسطين لمحتلة

العالم-فلسطين

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم الـ 117 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.

وقالت الوزارة: “في اليوم 117 للحرب، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26900 شهيد، و65949 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وبيّنت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا و313 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتابعت: “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.