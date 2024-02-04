١٢ مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة وعدد الضحايا بارتفاع!

العالم - فلسطين

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ١٢ مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٠٧ شهداء و ١٦٥ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٧٢٣٨ شهيد و ٦٦٤٥٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي

ويتواصل القصف الكثيف على رفح جنوب قطاع غزة بعد تهديدات وزير الحرب الاسرائيلي يواف غالانت بالوصول اليها .

واستشهدت طفلتان جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بمنطقة حي السلام شرق رفح جنوب قطاع غزة

كما دمر جيش الاحتلال منزلا مخلى قرب الحدود مع مصر .

وشهدت رفح في ال ٢٤ ساعة سلسلة غارات أدت لاستشهاد ٢٧ مواطنا واصابة العشرات.

وواصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة خان يونس.

وتمكن المسعفون من نقل ٣٩ شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي والى المشفى الأوربي ومشفى الامل .

واستشهد مواطن و اصيب ستة جرّاء استهداف طائرات الاحتلال محطة نجوم عبسان 2 محيط مستشفى غزة الأوروبي.

كما اصيب أحد النازحين بالمستشفى الأوروبي شرقي خان يونس وتضرر أقسام من المستشفى بفعل القصف الجوي الأخير.

ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية بحي المنارة المجاور للمشفى.

ودمر جيش الاحتلال منزلا لعائلة مصران قرب مسجد سيد قطب بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما ادى لاستشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وفي دير البلح دمر جيش الاحتلال منزلا لعائلة ابو صقر في منطقة حكر الجامع.

واعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش ان عشرات جثث الشهداء وصلت مستشفى كمال عدوان بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من شمال غزة، الجثث شوهت و تحللت ولم يبقى منها الا البقايا.

وفي غزة اعلن المشفى المعمداني استقباله تسع شهداء من مناطق متفرقة من مدينة غزة نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال.