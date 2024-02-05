باختصار.. الضربات الجوية الأميركية

العالم _ باختصار

الغارات جاءت بعد ايام من تصريحات نارية لواشنطن بالرد على هجوم على قاعدة اميركية بالأردن اوقع ضحايا.

أميركا تحدثت عن مشاركة قاذفاتها الاستراتيجية في غارات استهدفت 85 هدفا بسبع مناطق بسوريا والعراق.

العراق تحدث عن مصرع 16 شخصا من مدنيين وعسكريين وإصابة 35.

وفي سوريا لقي نحو 29 شخصا مصرعهم وربما بإحصائية غير نهائية.

هذه هي الصورة العامة لما حدث بعد اجواء ترقب وتوجس بالمنطقة بشأن ما سيحدث بظل التهديدات الاميركية.

هناك شبه قناعة في المنطقة والعالم بأن الضربان الجوية الاميركية لم تكن أكثر من تظاهر بائس بالقوة.

فالغارات الأميركية جاءت اضعف بكثير من التوقعات وبعد تردد مشهود من قبل واشنطن.

مراقبون: ادارة بايدن أرادت عبر هذه الغارات تفنيد إتهاما في الداخل بالضعف لكن دون خوض حرب.

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