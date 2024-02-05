شاهد/جندي 'إسرائيلي' يعتنق الاسلام عبر بث مباشر

العالم- فلسطين المحتلة

وأظهر الفيديو، أنه بعد وقت من النقاش بينهما نطق جندي الاحتلال السابق بالشهادة، وقام بإعلان إسلامه. وهو ما دعا رواد التواصل الاجتماعي، إلى التفاعل المتسارع مع المقطع المنتشر.



وبحسب موقع عربي 21، أوضح الجندي الإسرائيلي، أنه بدأ يشك في فكرة الصهيونية، وأنه لا علاقة لها باليهودية، مؤكدا: "لقد بكيت مرارا لأني رأيت الأطفال وهم مذعورون بينما دخلنا بأسلحة ثقيلة على منازلهم".



وتابع: "لقد أصبت باضطراب ما بعد الصدمة، كانت أفعالنا بشعة، لقد كنا نلقي القنابل الصاعقة داخل المنازل، ونضحك، يمكنني أن أحكي آلاف القصص عن الفظائع التي ارتكبناها، لقد كنا نتعاطى المخدرات حتى لا نشعر بشيء تجاه ما نفعله، أرجو أن يغفر الله لي".



إلى ذلك، قال اليوتيوبر محمد علي، إن "باب التوبة دائما مفتوح، والطريقة الوحيدة لإنقاذ روحه، هي اللجوء إلى الله والتوبة ودخول الإسلام، والسعي لفعل الخير بقية حياته، والسبيل الوحيد للطلب والحصول على المغفرة هي من الله، وليس من أي إنسان".

وأكد الجندي الإسرائيلي: "منذ سنتين، بدأت تتغير عقليتي، وشعرت في قلبي أن ما أفعله منكر، وأن هذا من عمل الشيطان، الله يسمع ويرى كل شيء"