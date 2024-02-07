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كاميرا العالم ترصد..

وصول شهداء وجرحى لمستشفى شهداء الأقصى جراء قصف مدرسة الحناوي

الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

وصل عدد من جثامين الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة الحناوي في خان يونس جنوب القطاع.

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ووصل الكثير من الحالات التي كانت محاصرة في خان يونس والذين لديهم شهداء ومحاصرين داخل المدارس تمكن مواطنون من اجلائهم ثم تسليمهم لأقرب نقطة ومعظمهم من الأطفال.

واستمر القصف الإسرائيلي على خان يونس وادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة.

وارتقى 23 شهيداً في القصف الإسرائيلي المستمر على خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وارتقى 14 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة الحناوي في حي الأمل غربي خان يونس.

ونفذت طائرات إسرائيلية أحزمة نارية عنيفة في مناطق بين خانيونس ورفح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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